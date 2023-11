CONAGUA Y PROCURADURIA AGRARIA

La Comisión Nacional del Agua –CONAGUA- y la Procuraduría Agraria, son Dependencias Federales que tienen la fuerza para poner orden en lo referente al agua y en las asambleas de ejidatarios, sin embargo los funcionarios que las presiden no están aplicando esa fuerza.

Esto ha desencadenado casos que para nada sirven de ejemplo y que sin duda alguna serán secundados por Módulos de Riego o Presidentes de Ejidos, si las cosas no salen como las esperaban.

Para ser específicos, en la Asociación de Riego Número Dos, en la asamblea donde se ungieron la Lic. Rebeca Reyes, como Presidente y Roberto Mendoza Torres, como Tesorero, ni siquiera se permitió que el Representante de la CONAGUA sancionara la Asamblea, porque anticipadamente vía carta le habían pedido que no acudieran a los trabajos.

Si al funcionario se le había solicitado no asistir, pues menos iban a tratar bien a quien era el adversario de la Lic., es decir, Omar Pozo Parra.

