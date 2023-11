Concientiza Festival de Cine sobre normalización de violencia en México

“La película es una muestra cruda de la realidad que viven cadetes aspirantes a la milicia en México, sufriendo abusos psicológicos y físicos, basada en investigación que hizo el director para documentar esa parte tan fuerte y desafortunada que existe y no se puede soslayar”, expresó Carrillo, “los actores que protagonizan la obra vinieron a charlar con el público, confirmando eso”.

“Me quise demostrar a mí mismo como actor que soy capaz de representar papeles difíciles, y creo que con esta película se quiere analizar una realidad que en México se quiere normalizar, que no debemos normalizar”, apuntó.

