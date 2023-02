Enterrar los pecados

En el plano espiritual sucede algo semejante. De algo tan detestable como es el pecado, si conduce al arrepentimiento y al dolor de amor, produce frutos maravillosos de santidad. Muchos que llevaban una vida de pecado, después de arrepentirse llegaron a una vida muy santa. La Cuaresma nos invita a “enterrar” nuestros pecados para que de ahí surja la vida. El Papa Francisco nos lo recuerda: «Se siembra lo corruptible y resucita incorruptible; se siembra lo deshonroso y resucita glorioso; se siembra lo débil y resucita lleno de fortaleza; en fin, se siembra un cuerpo material y resucita un cuerpo espiritual» (1 Co 15,42-44). La Cuaresma nos dirige a la Pascua de Cristo resucitado, que trae la esperanza al mundo: Dios desea unirnos íntimamente con Él en el amor para siempre.

La esperanza en la vida eterna se funda en las palabras de Jesucristo: “No se turbe vuestro corazón; creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no fuera así, os lo hubiera dicho; porque voy a prepararos un lugar” (Jn 14,1).

