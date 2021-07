DECRETO DE AMLO BUSCA LIBERAR PRESOS NO SENTENCIADOS

Serán analizados 94 mil reos del fuero común y federal de las cárceles del país.

STAFF/NOTICIAS. –

El gobierno federal prepara un decreto para beneficiar con la libertad a reos con más de 10 años sin sentencia, a personas de la tercera edad, enfermos y torturados.



El presidente de México Andrés Manuel López Obrador anunció la mañana de ayer, que el recurso establece la liberación de reos con más de 10 años privados de la libertad por delitos no graves, sin sentencia y que pertenezcan al fuero federal.



De la misma forma, agregó el mandatario nacional, que se busca liberar a adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles, también del fuero federal, que no hayan cometido delitos graves.



También el decreto beneficiaría a adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas que estén presos y que no hayan cometido delitos graves.



“En este caso y en todos se va a seguir un procedimiento simplificado. En el caso de enfermos se le va a pedir a la Secretaría de Salud que haga los diagnósticos correspondientes. El plazo de liberación no va a ser mayor al 15 de septiembre”, recalcó López Obrador.



Por último, el beneficio de este decreto alcanzaría a todo interno en cárceles federales que haya sido torturado, y se compruebe mediante el Protocolo de Estambul.



“No queremos la tortura en México, nadie merece ser torturado, nadie. Entonces, estas cuatro acciones van a formar parte de un decreto que voy a firmar y que va a elaborar la secretaria de Gobernación. Lo vamos a elaborar la semana próxima para presentar y publicarlo”, señaló el Presidente.



Agregó la importancia de tomar en cuenta que hay muchos detenidos, reclusos, internos que no tienen sentencia, y que no es sólo es fuero federal, también es fuero común, y es la mayoría.



“La justicia, como lo establecen los ordenamientos legales, tiene que ser rápida, expedita. Cómo va a estar una persona detenida por más de 10 años sin sentencia. Esto lo tiene que atender el Poder Judicial, tanto los poderes judiciales en los estados como el Poder Judicial de la Federación, los tribunales superiores de justicia en los estados y el Poder Judicial Federal”, subrayó López Obrador.



(El mal funcionamiento de los poderes) no sólo es falta de recursos o de personal; es ineficiencia, burocratismo, corrupción y desatención al que no tiene para pagar un abogado, que hay mucha gente que no tiene defensa porque las defensorías de oficio no están bien integradas, ni en los estados ni en lo que tiene que ver con el Poder Judicial Federal, que deberían de tener equipos muy buenos de abogados para defender a la gente humilde y que ya no sólo llegue a la cárcel el que no tiene con qué comprar su inocencia, destacó el presidente de la república.