Dolores Huerta, Testimonio de Mujer

A la señora Dolores Huerta le gustaba que le dijeran la Mujer Dragón; y cuando en 2012, Barack Obama la condecoró con la Medalla Presidencial por la Libertad; la estadounidense de New México, avecindada en Stokcton, California desde 1936. Le recordó a Obama que le había robado su frase libertaria: ¡Sí se puede! Yes we can! Y el ex Presidente Nobel de la Paz, le dijo que sí, y que ahí mismo sonriendo ambos se reconciliaban, porque a Dolores “No le gusta bromear”, y se abrazaron.

