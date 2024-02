El Papa y los 4P.

parezca realizar lo que no realiza”.

1.- El tiempo es superior al espacio. En las campañas electorales, generalmente se buscan más las propuestas y los sucesos que ya después se olvidan y no se convierten en procesos. “Este principio permite trabajar a largo plazo, sin obsesionarse por resultados inmediatos”. (EG 223).

2.- La unidad prevalece sobre el conflicto. “El conflicto no puede ser ignorado o disimulado. Ha de ser asumido. La manera más adecuada, de situarse ante el conflicto. Es aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso.” (EG 226-230), ante las campañas que descalifican a los adversarios y exaltan sus propias propuestas, los ciudadanos y los cristianos católicos creemos que lo fundamental es fortalecer la fraternidad y la amistad social, reconociendo lo valioso de cada uno, para que se sumen al proyecto de nación y le den continuidad quien asuma el poder en turno.

