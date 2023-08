Encontrar mi Calcuta

En una ocasión le comentaron a la Santa Madre Teresa de Calcuta que siendo tantos la gente necesitada, lo que hacía era sólo una gota en el océano. Ella respondió: “Pero si no lo hiciera, el océano tendría una gota menos”.

En una ocasión le comentaron a la Santa Madre Teresa de Calcuta que siendo tantos la gente necesitada, lo que hacía era sólo una gota en el océano. Ella respondió: “Pero si no lo hiciera, el océano tendría una gota menos”.