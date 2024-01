Entre las Dos Ciudades

Un buen amigo considera que todas esas pachangas, como la tragedia reciente en Ciudad Obregón, Sonora, no son posadas, más bien son posarras. Expresión procedente de está bien sarra, por ejemplo el calor, el clima, esos tacos están bien sarras. No buenos, malos. Así que las pachangas decembrinas no llegan a posadas, sino son posarras.Las Posadas propiamente tienen al Niño Dios como personaje central.