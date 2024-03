“Eres tan vanidoso”

Cassius Clay, quien adquirió el nombre de Muhammed Alí, fue uno de los más grandes boxeadores que ha habido. Figura controvertida, fue promotor de la paz. Sin embargo, solía vanagloriarse: “Soy el mejor”, solía decir. Aunque no le gustaban los aviones, un día abordó uno y, a punto de despegar, una de las azafatas notó que Muhammed no se había abrochado el cinturón de seguridad. Amablemente le recordó que tenía que hacerlo. “Supermán no necesita cinturones de seguridad”, contestó con altanería Alí. La azafata sin alterarse le contestó: “Supermán tampoco necesita aviones para viajar, señor”. Muhammed se abrochó el cinturón. Cuando olvidamos que tenemos limitaciones, la vida se encarga pronto de recordárnoslo.