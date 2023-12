“Es la confianza” (VIII) La sencillez, camino seguro

“Lo simple puede ser más difícil que lo complejo. Tienes que trabajar duro manteniendo tu mente clara para hacer las cosas simples. Vale la pena llegar hasta el final con esto, porque cuando terminas puedes mover montañas.” Esta reflexión de Steve Jobs, no sólo eran palabras, sino que se empeñó en vivirlo y “materializarlo” en sus innovadores productos, que tanto han influido en el mundo entero. Experimentó lo que significa “mover” montañas.

En la vida espiritual es importante la sencillez para no complicarse. El Señor nos invita a ser sencillos como palomas. Por eso el camino indicado por Santa Teresita, señala el Papa Francisco, facilita caminar y llegar al encuentro de Dios. Un camino accesible a todos, pues no se requieren grandes capacidades o elaborados razonamientos. Santa Teresita supo vivir el amor a Dios en la pequeñez, en las cosas más simples de la existencia cotidiana.

Todos los habitantes pensaban que Nasrudin tenía en sus manos un huevo, pero siendo la respuesta tan obvia no la aceptaban, pensaban que había un truco en la propuesta. Pensaban que podría ser un instrumento de madera, tal vez una cajita, o un trapo, en fin, que nadie respondió.

