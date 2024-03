Fácil acceso a elaboración de Fentanilo Alerta la DEA

Los carteles de la droga principalmente responsables de fabricar fentanilo y contrabandearlo a los Estados Unidos son el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco. Estos cárteles, sus miembros y asociados, y otros narcotraficantes están utilizando prensas de pastillas para darle forma de pastillas al polvo de fentanilo, y están usando sellos para imprimir marcas y logotipos en esas pastillas a medida que se prensan. Con estas herramientas, los actores criminales pueden producir píldoras que parecen medicamentos recetados legítimos (como oxicodona, Xanax y Adderall) pero no lo son. Esas pastillas en realidad contienen fentanilo y otras drogas mortales. Luego, los delincuentes venden esas píldoras en las redes sociales y en nuestras comunidades, a menudo a personas que no saben que las píldoras no son reales o que contienen drogas mortales.