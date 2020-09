Algo tienen que hacer los algodoneros porque hay mucha superficie

FALTA RIEGO PARA CULTIVO DE ALGODÓN

Pedro Márquez

SAN LUIS RÍO COLORADO.-

Partiendo de que es mucha la superficie algodonera que requiere de cuando menos un riego, el técnico Guillermo Santacruz Pedregó, consideró que se debe hacer algo ante la medida oficial de suspender desde el día quince el agua para este cultivo.

Añade que dicho riego faltante no es para alcanzar el copete, sino para que la bellota alcance la apertura normal y el productor pueda alcanzar una producción que le permita obtener dividendos después de pagar el avío.

En caso contrario, considera, el agricultor no podrá obtener los gastos porque el precio del quintal no ha reaccionado lo suficiente, y la planta sin agua no podrá tener un rendimiento favorable.

Estima que en estos casos se debe actuar con criterio, y apelando a un dictamen técnico emitido por el Ingeniero agrónomo asesor del productor con el visto bueno de uno de la Secretaría de Agricultura, después de mirar físicamente el cultivo.

Expresó que los tiempos de la agricultura reclaman criterio y ayuda para los productores, no medidas drásticas.

Quienes están en otra sintonía, aquellos que buscan el copete, requieren de dos riegos y alargar el ciclo lo cual tampoco es justo porque ponen en riesgo la sanidad, reconoció el asesor.

La planta no sabe de leyes o acuerdos, solo atiende a su ciclo biológico, y en base a ello se presenta la apertura normal de la bellota que genera el capullo, pero con el agua suficiente que requiere, revela el especialista en el perene.

Para terminar, rechazo también que productores mirando que la planta ya esta rendida, le dan otro riego solo con l intención de una reacción favorable, a sabiendas que para ello requerirá otro riego más, lo cual ya no es tolerable.

