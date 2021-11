FE DE ERRATAS

En una publicación en redes sociales, de la nota “ EXIGE PADRÓN CLARO, MARTÍN SALGADO ”, por un error de nuestro equipo de trabajo, fue publicada con una fotografía de “Héctor Muñoz Celaya”, debiendo ser de Martín Salgado.

Aclaramos que Héctor Muñoz no tiene nada que ver con la información referente a las exigencias de Martín Salgado al padrón de usuarios del Módulo de Riego #1, que la nota informativa manifiesta.

Por parte del STAFF de Diario Noticias ofrecemos una sincera disculpa a Héctor Muñoz y a quienes se vieron afectados por dicha publicación.

Aquí reproducimos la nota informativa:

EXIGE PADRÓN CLARO MARTÍN SALGADO

También presentó a una parte de su planilla

Pedro Márquez. –

Además de presentar aparte de su planilla, el candidato a la Presidencia del módulo de riego número uno, Ing. Civil, Martin Salgado Ames, declaró que el padrón de usuario de la Comisión Nacional del Agua –CONAGUA- no está claro, y que el de los módulos de riego no está actualizado.

Acompañado del Presidente de su ejido, Monumentos, Lic. Carlos Adolfo Guzmán Sedano, y del Químico Roberto Villa, manifestó que la irregularidad del padrón en el módulo uno se da porque un predio ha sido fraccionado varias veces y a cada uno se le extiende el título alterando así el padrón.

Por ser un ejido conurbano ligado al desarrollo y crecimiento de la ciudad, expresó que los casos de venta se presentan principalmente en el ejido San Luis y, en menor escala, en otros también, pertenecientes a la citada asociación de riego.

Estas irregularidades, como otras que han aflorado desde que empezó su campaña, dijo que tal vez algunas no sean intencionales, pero otras sí, y por ello lo que está haciendo es poner orden en el padrón para que se cumpla el reglamento de los módulos que enmarca la actualización de la relación de usuarios, como también la Ley de la CONAGUA.

“Es por eso que hace tres meses expusimos la inconformidad y solicitud ante el organismo de cuenca Península Baja California, quien hasta el momento no ha dado respuesta cuando se concede un plazo de 45 días para ello”, expresó.

“Por eso y porque el Jefe de Distrito, Dr. Julio Navarro, no ofreció una respuesta convincente, es que tramitaremos un amparo para dar seguimiento a la petición y obtener la respuesta del organismo de cuenca”, planteó quien dejo en claro que todo esto no afectara sus intenciones de participar, puesto que su proyecto no está condicionado a eso.

La planilla además de encabezarla él, también está el ingeniero Armando González Razo, como secretario administrativo, y Salvador Figueroa Mojarro, en Vigilancia.