FIRMAS, CAFE Y GALLETAS: LA NUEVA ESTRATEGIA DE DURAZO CONTRA LA VIOLENCIA

Acuerdos “Por la Paz” con alcaldes y organizaciones civiles no frenan los hechos violentos en municipios del estado.

Promete el gobernador Durazo recuperar la paz y tranquilidad en Sonora.

San Luis R.C., Sonora

Levantones, agresiones armadas, enfrentamientos, ejecuciones y cuerpos abandonados siguen siendo el terror de la seguridad pública en algunos municipios del estado de Sonora, resaltando con mayor intensidad en las zonas de Cajeme, Magdalena, Caborca y San Luis Rio Colorado.

so no es novedad, pues el incremento en la violencia se ha sostenido desde hace tres años de manera extraordinaria, de acuerdo con las cifras de homicidios dolosos que registra la SSP Sonora; cifras que corresponden a la gestión de la ex gobernadora Pavlovich.

La novedad es que las “estrategias” promovidas desde el nuevo gobierno del estado, han quedado solo en el discurso, en firmas y reuniones, cafecito y galletas.

FIRMA CON ALCALDES

El pasado 13 de octubre, el gobernador del estado de Sonora ordenó una reunión con los 72 alcaldes del estado de Sonora para firmar un “Acuerdo por la Paz” con la instalación del Mando Policial Coordinado.

En dicho acuerdo se destaca la coordinación, unión y el trabajo en equipo entre el gobierno estatal y los municipios para responder a la demanda de paz y tranquilidad; el documento firmado por los alcaldes no revela el “cómo” se pretende lograr dichas tareas.

“Es hora de un cambio de rumbo en materia de seguridad pública. Este tema debe de convertirse en una política de Estado que supere identidades políticas e ideológicas, porque solo a través de la suma de fuerzas y esfuerzos, solo mediante acuerdos que involucren a todas las instituciones públicas en la materia y a la población civil lograremos resultados”, expresó en su discurso el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Ante un eventual fracaso de la “estrategia”, el mandatario estatal se comprometió a no repartir culpas al gobierno federal ni a los municipios.

“El gobierno del estado no se lavará las manos en la tarea de pacificar a Sonora, ni ‘tirará la bolita’ ni a la federación, ni a los municipios; tampoco improvisaremos ni repartiremos culpas ante una eventual ausencia de resultados. En temas de seguridad no hay atajos, no es sencillo, pero estamos ciertos que tiene solución. Juntos vamos a construir el camino para lograrla”, aseguró.

FIRMA CON SOCIEDAD CIVIL

El gobierno de Sonora y agrupaciones de la sociedad civil “firman” Acuerdo por la Paz para la reconstrucción del tejido social “para garantizar la paz y la tranquilidad en el estado”, aseveró el gobernador Alfonso Durazo Montaño en el marco de la firma del Acuerdo por la Paz: Sociedad y Gobierno por una Seguridad con Participación Social.

La información otorgada por el gobierno estatal no revela de qué forma se ejecutará la “estrategia” con la sociedad civil.

“Lo más importante es que en esta perspectiva de Estado, para atender el problema de la inseguridad, está en la participación social, no se trata de derivar la atención, el combate de la inseguridad, a la sociedad, sino que la sociedad sume su esfuerzo al de las autoridades, para que los resultados sean mejores”, indicó en la décimo cuarta sesión ordinaria e instalación del Consejo Directivo de Transversalidad.

Por su parte María Dolores del Río Sánchez, secretaria de Seguridad Pública, expuso que representantes de más de 36 instituciones y grupos organizados de la sociedad civil firmaron el acuerdo que tiene por objetivo implementar acciones conjuntas para una eficiente y adecuada prevención y contención del delito, lo que será reforzado por el combate a la corrupción de los cuerpos de seguridad y el fortalecimiento de las fuerzas del orden público.

El Consejo Operativo de Transversalidad es encabezado por el gobernador Durazo Montaño, liderazgos sociales, cámaras empresariales, asociaciones religiosas, observatorios ciudadanos, colectivos feministas, medios de comunicación, universidades y académicos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Asociación Estatal de Padres de Familia, y diversas dependencias estatales.

CAFECITOS EN LA MESA ESTATAL

El 29 de octubre la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer la participación del gobernador del estado Alfonso Durazo en la reunión de la Mesa Estatal de Seguridad Pública sesionada en Caborca, Sonora.

“Las instituciones de los tres niveles de gobierno atienden en plena coordinación las regiones prioritarias de Sonora para recuperar la paz y tranquilidad…”.

Dicha reunión se llevó a cabo en el marco de una jornada violenta en la región de Cajeme, en un enfrentamiento armado en el que fueron abatidos tres sujetos, otros cuatro detenidos, una oficial de policía municipal lesionada con arma de fuego y la incautación de un arsenal de armas de fuego de alto calibre.

CANCELA SSP REUNION EN SLRC

El viernes de la semana pasada la secretaria de Seguridad Pública de Sonora, María Dolores del Río, citó a reunión de la Mesa de Seguridad Estatal en San Luis Rio Colorado, así como reuniones con representantes de la sociedad civil.De último momento la agenda de la funcionaria estatal fue cancelada, sin explicaciones.