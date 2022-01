HACEN CÓNSUL EN BARCELONA A PAVLOVICH

Los ex Gobernadores priistas de Campeche, Carlos Miguel Aysa; y de Sonora, Claudia Pavlovich; fueron enviados a representaciones de México en República Dominicana y Barcelona, respectivamente.

En el anuncio no se dijo qué ocurrirá con Quirino Ordaz, ex Mandatario priista en Sinaloa, quien se había dicho sería nominado a una Embajada.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció quince nombramientos, entre ascensos y concurso de Embajadores.

Entre los nombramientos destaca que Alicia Bárcena será directora general del Instituto Matías Romero, que es el centro de capacitación de diplomáticos mexicanos, cuando termine su gestión al frente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

«La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que el Presidente ha resuelto proponer a consideración del Senado la designación de nuevos titulares en diversas representaciones de México en el exterior, perfiles todos con trayectorias relevantes en el servicio público.

«En el caso de los nombramientos a embajadas, la cancillería informa que ya se han presentado las solicitudes para beneplácito a los países de adscripción», indicó la Cancillería.

Estos son los nombramientos:

– Amparo Anguiano, actualmente directora para África, Asia Central y Medio Oriente de la SRE, a la Embajada en Rumania.

– Carlos Miguel Aysa, ex Gobernador de Campeche, a la Embajada en la República Dominicana.

– Laura Esquivel, escritora y ex diputada federal de Morena, a la Embajada en Brasil.

– Bruno Figueroa, actual Embajador en Corea, a la Embajada en Portugal.

– Leopoldo de Gyves, dirigente político y social, a la Embajada en Venezuela.

– Marcos Moreno, actual comisionado de la SRE en Gobernación, al Consulado General de México en Nogales.

– Claudia Pavlovich, ex Gobernadora de Sonora, al consulado de México en Barcelona.

– Norma Pensado, actual Embajadora de México en Rusia, a la Embajada en Dinamarca.

– Carlos Peñafiel, actual Embajador en República Dominicana a la de Corea.

– María Victoria Romero, actual coordinadora para G20, MIKTA y Temas Políticos con Países de Europa de la SRE, a la Embajada en Azerbaiyán.

– Pedro Salmerón, doctor en Historia por la UNAM, a la Embajada en Panamá.

– Alfonso Suárez del Real, actual jefe de oficina de la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, será titular en la Oficina de Enlace de México en Estrasburgo.

– Eduardo Villegas, actual coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, a la Embajada en Rusia.

– Guillermo Zamora, escritor y periodista, a la Embajada en Nicaragua.

– Carolina Zaragoza, ex directora de Servicios Consulares, a la Embajada en Irlanda.

También se anunció un ascenso a rango de Embajador de los siguientes funcionarios diplomáticos:

– Alicia Kerber, del consulado en Houston

– Norma Ang Sánchez, del consulado en Albuquerque

– Aníbal Gómez, de la Embajada en Arabia Saudita

– Guillermo Puente, de la Embajada en Irán

– Enrique Escorza, de la Embajada en Ghana

– Pedro Blanco, titular de la Oficina de Representación de México en Palestina