“Jala” Fiscalía a Funcionarios por tragedia del Beer House

“…pregúntenle a la fiscalía, yo no quiero entorpecer absolutamente nada la investigación y el avance que lleva la FGJE, ya lo he dicho en anteriores conferencias de prensa, no puedo cometer ningún error, no puedo ser irresponsable de mi parte, quiero que me entiendan todos nuestros amigos periodistas”, recalcó Santos González Yescas al encarar los cuestionamientos de los medios.