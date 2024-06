La Última Elección ¿Si pierde Xochitl?

Esta sería la última elección si no gana Xochitl apunta Schettino, argumentando que lo único que le faltó destruir al régimen de López Obrador fue el INE y concentrar todo el poder. Van a controlar el Banco de México y la Suprema Corte. Urge que la gente salga a votar, al menos un 60-65%. Sesenta y cinco millones de votantes, aunque anulen uno o dos millones de votos.

Pa’l bienestar, hay que orinar. Bien pedían en un meme digital que lo que debieron hacer los políticos en 2024 no es derrochar dinero en millones de lonas, que mejor hubieran tapado baches con el logo de su partido, para recordarles con gratitud.

