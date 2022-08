Lamenta que donaciones se vendan en México

Las toneladas de libras de artículos y alimentos no perecederos y perecederos le son proporcionados por patrocinadores de Tucson y Phoenix, Arizona, quienes confían que pararán a manos de familias en necesidad, y no se les venderán

Catalina Navarro

San Luis, Arizona

A pesar de que ha sabido que algunos beneficiados de las donaciones de despensa que se distribuyen por el Ministerio de Alimentos Gethsemaní las venden por su cuenta, tanto en este lado, como en México, desde hace años, el Pastor bautista que dirige el organismo lamentó que en la actualidad con el alcance de las redes sociales se anuncian en ellas y eso le va ocasionar problemas con sus patrocinadores.

El mismo Manuel Castro publicó en su cuenta personal de Facebook esta semana una serie de fotos de un perfil que posteriormente borró, en la que el individuo ofrecía en venta en grupos de la red social, productos como toallas desinfectantes, gel desinfectante, botellas con agua y café, que el religioso reconoció como parte de las donaciones que se hicieron en el “drive-thru” o entrega en carro el pasado sábado en San Luis.

“No se vale, aunque sé que esto se ha hecho por años y no tengo control de lo que las personas hagan después de llevarse las despensas, no se vale que hagan comercio con producto que es para beneficiar a personas que no tienen con qué comprarlos”, lamentó.

Asimismo, reiteró que las toneladas de libras de artículos y alimentos no perecederos y perecederos le son proporcionados por patrocinadores de Tucson y Phoenix, Arizona, quienes confían que pararán a manos de familias en necesidad, y no se les venderán.

Por años han surgido personas sin escrúpulos que se colocan incluso a las afueras de mercados locales vendiendo naranjas, melones o tomate que recién recibieron del Ministerio.

“Pero ahora con las redes sociales mis patrocinadores pueden verlo y eso me perjudica a mí y a las miles de familias que, de por sí, no pueden venir a Estados Unidos y no los podemos beneficiar directamente porque las autoridades aduanales impiden el paso de las donaciones porque no entienden la gran necesidad que hay”, consideró.

Uno de los contactos de Castro sugirió reportar las cuentas de Facebook para que sean eliminadas y así, al menos se evite su difusión.