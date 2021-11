LANZAN APP PARA SOLICITAR PERMISO I-94

La aplicación CBP One ™ hace el trámite mucho más rápido

Luz Pesqueira

SAN LUIS, Arizona

Se acerca el 8 de noviembre, día en el que se levantarán las restricciones que por un año y medio estuvieron vigentes para los viajes no esenciales, que incluye el turismo en los puertos terrestres de Estados Unidos y se esperan largas filas para cruzar la frontera, por lo que Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recomienda a las personas que requieran tramitar su permiso I-94, hacerlo desde este momento a través de la nueva aplicación CBP One ™.

La función de entrada a la I-94 permite a los viajeros solicitar el documento provisional antes de llegar a un cruce fronterizo terrestre. Los viajeros que soliciten su I-94 con anticipación experimentarán tiempos de procesamiento más rápidos para acelerar la entrada. También pueden acceder rápidamente a su I-94 actual y ver información crítica, como cuánto tiempo pueden permanecer en Estados Unidos y usarla como prueba del estado de visitante, una vez que estén en el país.

La vocera de CBP, Edith Serrano indicó que los usuarios podrán solicitar su permiso y los de su familia y pagarlos a través de la aplicación, de modo que al arribar al puerto fronterizo, se realizará un proceso de verificación.

El 28 de octubre CBP lanzó la aplicación móvil CBP One ™ en las tiendas Apple App y Google Play, la que sirve como portal único para una variedad de servicios. A través de una serie de preguntas guiadas, la aplicación dirigirá a cada tipo de usuario a los servicios adecuados en función de sus necesidades.

Como parte del esfuerzo integral de CBP para mejorar la seguridad de las fronteras y al mismo tiempo los viajes y el comercio legítimos, CBP One ™ brindará mayor accesibilidad y transparencia a algunos de los servicios más utilizados de CBP.

Actualmente, CBP One ™ está disponible para que transportistas hagan citas de inspección de carga perecedera, para que los viajeros soliciten y vean sus permisos I-94 y para la consulta de permisos por parte de Organizaciones Internacionales (IO) con el fin de verificar el estado de las personas en programas CBP.

Servicios adicionales se añadirán el próximo año y eventualmente, los operadores de aeronaves, operadores de autobuses, pilotos de hidroaviones, conductores de camiones comerciales y operadores de embarcaciones comerciales podrán utilizar CBP One ™.

La función de solicitud de cita de inspección permite a los corredores y transportistas solicitar un tiempo de inspección para la carga perecedera que ingresa al país. Cada solicitud se asigna a un especialista en agricultura de CBP que supervisa la asignación de tiempos de inspección y se comunica con el solicitante a través de una función de chat interactivo.

La función de Organización Internacional está restringida a organizaciones identificadas por el Departamento de Estado como usuarios autorizados de CBP One para verificar el estado de las personas que se encuentran actualmente en los Protocolos de Protección al Migrante (MPP).

La notificación de su llegada para pequeñas embarcaciones de recreo ha estado disponible a través de la aplicación CBP ROAM ™. Sin embargo, a principios de 2022, los informes de llegadas de embarcaciones de recreo se transferirán a CBP One ™ y la aplicación CBP ROAM ™ ya no estará disponible para su uso ahora con la aplicación CBP One.