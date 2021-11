LENTO AVANCE SOBRE CONSULTA DE REVOCACIÓN DE MANDATO

La revocación de mandato en nuestro país es una singular situación en que ningún grupo político o social está pidiendo la salida de López Obrador, el ejercicio solo es promovido por él y sus simpatizantes

Eloy Herrera

Nueve habitantes de San Luis Río Colorado se dedican a reunir las firmas necesarias para que, el domingo, 10 de abril, del 2022, se desarrolle la jornada de revocación de mandato, que el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador ha buscado desde que era candidato a la presidencia de México.

Así lo dio a conocer Jesús Antonio Borbón Osuna, vocal ejecutivo del INE en el primer distrito electoral de Sonora, quien agregó que los promovientes de la revocación de mandato tienen hasta el martes, 15 de diciembre para reunir 2 millones 758 mil 227 firmas.

Borbón Osuna dejó claro que la revocación de mandato no debe ser solicitada por ningún partido político. “Debe ser solicitado por la ciudadanía y se debe reunir esa cantidad de firmas, si no, no se va a llevar a cabo el ejercicio”, expresó.

Las nueve personas habilitadas para recolectar las firmas que buscan la revocación de mandato son llamados promoventes. Primero recibieron la indicación de solicitar las firmas de apoyo a través de una aplicación, que ya ha sido utilizada con éxito en otros ejercicios avalados por el INE, en años pasados. Una demanda del partido Morena provocó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación autorizara a que las firma se puedan recolectar de forma manual en hojas de papel.

El 15 de diciembre, los promovientes entregarán al INE la solicitud de revocación de mandato, acompañada con las 2 millones 800 mil firmas de apoyo.

El Consejo General del Instituto Federal Electoral, nombrará una Comisión especial responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo nueve de la presente Ley, y emitirá un dictamen de procedencia en un término no mayor de 60 días naturales, para que el Consejo General acuerde lo conducente.

MUY CARA

La revocación de mandato, que ha sido buscada por el presidente de México desde que era candidato, tendrá un costo de 3 mil 830 millones de pesos, que permitirán desarrollar todo el proceso de capacitación, selección de integrantes de casillas, instalación de estas, difusión y mucho más.

“Lo que pasa es que este proceso de revocación de mandato, realmente, es como si lleváramos a cabo una elección. Se van a instalar las 161 mil casillas, en toda la República. (Las mismas que en un proceso electoral), se va a contratar supervisores, capacitadores, para promover y auxiliar a las personas que van a estar en las casillas. Renta de sillas, lonas, etcétera, es una parafernalia muy grande”, dijo Borbón.

POCAS FIRMAS

La gran mayoría de los ciudadanos ha mostrado muy poco interés en destituir al presidente de México y no han promovido la recolección de formas para que se desarrolle la jornada de revocación de mandato, programada para el domingo 10 de abril, del próximo 2022.

El partido de Morena ha iniciado, en diversas ciudades de México una jornada de recolección de firmas para promover la destitución del presidente, pero, tuerce el mensaje y les dice a sus simpatizantes que es para que López Obrador sea ratificado en su puesto por lo que resta de su mandato.

La pregunta oficial de la revocación de mandato manifiesta de forma textual. “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta terminar su periodo?”

El tiempo corre y los promovientes de la revocación de mandato tienen 28 días más para conseguir los 2 millones 800 mil firmas para que se pueda realizar la revocación de mandato. Una singular situación en que el presidente promueve un ejercicio que pudiera promover su remoción de la presidencia, mientras que ningún grupo político o social está pidiendo su salida.