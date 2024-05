Los dos López

Una de las características sobresalientes de la 4T es mentir. Lo hemos corroborado una infinidad de ocasiones con el presidente López Obrador, con «la candidata de las mentiras» -como llamara Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum en el segundo debate- y ahora más que nunca con Hugo López-Gatell, ex subsecretario de Salud. Ya sabíamos que ocultaba la realidad acerca de los muertos durante la pandemia del Covid-19, lo que no sabíamos era la magnitud de la mentira.

Una de las características sobresalientes de la 4T es mentir. Lo hemos corroborado una infinidad de ocasiones con el presidente López Obrador, con «la candidata de las mentiras» -como llamara Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum en el segundo debate- y ahora más que nunca con Hugo López-Gatell, ex subsecretario de Salud. Ya sabíamos que ocultaba la realidad acerca de los muertos durante la pandemia del Covid-19, lo que no sabíamos era la magnitud de la mentira.

Gracias al Informe de la Comisión Independiente de expertos encabezada por el doctor Jaime Sepúlveda, sabemos no solo de la pésima gestión del gobierno de López Obrador, sino también que cerca de 300 mil muertes pudieron haberse evitado, como dice el «Templo Mayor» de nuestro periódico, «de no haber sido porque Hugo López-Gatell privilegió la obediencia por encima de la ciencia, porque se minimizó la gravedad del problema, porque no se promovió el uso de cubrebocas, porque no se acondicionó debidamente los hospitales, porque el gobierno de la Ciudad de México repartió Ivermectina, porque se hizo creer que una estampita milagrosa lograba frenar al virus».

Gracias al Informe de la Comisión Independiente de expertos encabezada por el doctor Jaime Sepúlveda, sabemos no solo de la pésima gestión del gobierno de López Obrador, sino también que cerca de 300 mil muertes pudieron haberse evitado, como dice el «Templo Mayor» de nuestro periódico, «de no haber sido porque Hugo López-Gatell privilegió la obediencia por encima de la ciencia, porque se minimizó la gravedad del problema, porque no se promovió el uso de cubrebocas, porque no se acondicionó debidamente los hospitales, porque el gobierno de la Ciudad de México repartió Ivermectina, porque se hizo creer que una estampita milagrosa lograba frenar al virus».

Recuerdo con mucha rabia al «subsecretario de la mentira», Hugo López-Gatell, minimizando la importancia del uso del cubrebocas, todo para estar en la misma frecuencia absurda de López Obrador, quien afirmaba que no valía la pena usarlo, que esto tenía que ser voluntario, tal como lo dijo después de haber contraído la enfermedad y tras una convalecencia de 14 días: «Como ya lo padecí ya no contagio», afirmaba con toda su ignorancia. «México no es autoritario, es un país libre, en donde cada uno tiene que asumir su responsabilidad». El colmo del absurdo. Esta actitud era comentada en muchos medios de todo el mundo. «Es un mensaje tóxico», decían los periodistas, el mismo que emitían Donald Trump y Jair Bolsonaro.

Recuerdo con mucha rabia al «subsecretario de la mentira», Hugo López-Gatell, minimizando la importancia del uso del cubrebocas, todo para estar en la misma frecuencia absurda de López Obrador, quien afirmaba que no valía la pena usarlo, que esto tenía que ser voluntario, tal como lo dijo después de haber contraído la enfermedad y tras una convalecencia de 14 días: «Como ya lo padecí ya no contagio», afirmaba con toda su ignorancia. «México no es autoritario, es un país libre, en donde cada uno tiene que asumir su responsabilidad». El colmo del absurdo. Esta actitud era comentada en muchos medios de todo el mundo. «Es un mensaje tóxico», decían los periodistas, el mismo que emitían Donald Trump y Jair Bolsonaro.