Más de 5 mil migrantes pidieron su registro fiscal en la frontera sur de México en el primer semestre del año

“Pedí ayuda y me sugirieron ir a Acnur y, a través de ellos, se nos facilita bastante, ya voy a tener un trabajo formal, que nos permite obtener los beneficios que le dan a un trabajador y es para eso, para pagar impuestos y obtener beneficios”, explicó.

“Pedí ayuda y me sugirieron ir a Acnur y, a través de ellos, se nos facilita bastante, ya voy a tener un trabajo formal, que nos permite obtener los beneficios que le dan a un trabajador y es para eso, para pagar impuestos y obtener beneficios”, explicó.

“Es muy importante que a través del documento ya no nos sentimos migrantes, sino parte de México”, resaltó.

“Es muy importante que a través del documento ya no nos sentimos migrantes, sino parte de México”, resaltó.