Narcultura o Cultura de la Muerte

La geopolítica de las superpotencias incluye el narcotráfico, la destrucción de la familia y de la identidad de la persona humana. Canta Roberto Carlos en El Progreso: “Yo quisiera ser civilizado como los animales”. En la reproducción animal es imprescindible la hembra y el macho. Si alguien quiere un animal de adorno, lo debe esterilizar para que no procree más la especie.

Poco creíbles e incoherentes son los tiranos como Vladymir Putin o las pseudodemocracias europeas y americanas no siguen el dictado de sus conciencias y los mandamientos de sus cristianismos o religiones. Sus conciencias se inspiran en el mercado. Pura simulación para ganar votos, no tienen convicciones sino intereses en los votantes para promover la cultura de la vida.

