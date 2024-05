Ni Biden ni Trump pueden ganar sin los latinos

Estados Unidos será en un futuro próximo un país de minorías. Se espera que en 2060 los blancos no hispanos ya supongan menos de la mitad de la población. Es una realidad que dibujan las estadísticas, y la peor pesadilla de Donald Trump, que sueña con “hacer América grande otra vez” —como dice su eslogan más famoso—, expulsando del país a millones de inmigrantes. Para eso, el republicano tendría que ganar las elecciones el próximo noviembre. Y para ello necesita el apoyo de millones de latinos. Esa idea, que parece un contrasentido, tal vez no lo sea tanto. Muchos hispanos, marcados desde su origen por férreos valores conservadores y más preocupados hoy por su bolsillo que por la frontera, están dispuestos a votar por él. La figura populista y xenófoba de Trump se ha normalizado en gran parte del país, y los latinos —la mayor minoría estadounidense con más de 62 millones de personas— no son una excepción.

Los hay conversos, como Rigoberto Flores, de 52 años, 38 de los cuales los ha pasado en Maryland: no volverá a votar por Biden porque “con tantas ayudas sociales la gente ya no quiere trabajar”. Y siguen ahí los demócratas de siempre, como Ángel Lazcano, de 24, exvotante de Bernie Sanders e hijo de un trabajador sindicalizado de Nevada, al que ver al presidente en un piquete hace algunos meses le removió por dentro.

Biden llegó a la Casa Blanca respaldado por seis de cada diez latinos que votaron, pero hay dudas de que pueda contar con este mismo apoyo cuatro años después. Trump, a pesar de su dura retórica antinmigrante y en ocasiones abiertamente racista, ha ganado en popularidad entre los votantes de la comunidad hispana, que tradicionalmente han apoyado de forma mayoritaria a los demócratas. En 2016, solo el 28% de los latinos votó por él. En 2020, fue el 38%. Este año, el republicano obtendría el 46% de los apoyos, un 6% más que Biden, de acuerdo con un sondeo de inicios de marzo elaborado por The New York Times. El diario explica, no obstante, que el margen de error de la encuesta es inusualmente alto (10%) debido a la propia naturaleza, escurridiza para la demoscopia, de las comunidades latinas. En estos meses, de acuerdo con el promedio de encuestas de Real Clear Politics, Biden ha ido cerrando la brecha en los sondeos generales hasta colocarse a un 1,2% de distancia de su rival.

