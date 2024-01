Pactan alcaldía se SLRC a Iván Sandoval Gámez

Aunque el proceso electoral al interior del partido Morena aún no termina, ha trascendido extraoficialmente que además de Iván Sandoval Gámez como candidato a la presidencia municipal, han sido palomeados Ricardo Lugo Morena para repetir como diputado local y el Dr. Manuel Baldenebro para la reelección como diputado federal por el Distrito Uno.

Aunque el proceso electoral al interior del partido Morena aún no termina, ha trascendido extraoficialmente que además de Iván Sandoval Gámez como candidato a la presidencia municipal, han sido palomeados Ricardo Lugo Morena para repetir como diputado local y el Dr. Manuel Baldenebro para la reelección como diputado federal por el Distrito Uno.

Pese a que el alcalde Santos González ha sido reiterativo en que no buscaría un puesto de elección popular en este proceso 2024, al parecer ha dejado hoy la posibilidad abierta para figurar en la boleta electoral.

Pese a que el alcalde Santos González ha sido reiterativo en que no buscaría un puesto de elección popular en este proceso 2024, al parecer ha dejado hoy la posibilidad abierta para figurar en la boleta electoral.