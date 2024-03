Pelean la plaza en el golfo de santa Clara

Aunque el Fiscal declaró que no hubo heridos ni muertos en el incidente del pasado martes 19 de marzo, poco después el presidente municipal de San Luis Rio Colorado confirmó el hallazgo de siete personas muertas en la refriega, entre ellos Samuel “N”, alias “El Pía”, de 48 años, quien era líder de un grupo generador de violencia en la zona.

El presidente municipal reconoció que en el poblado se encuentra un destacamento de la Guardia Nacional, pero no para labores de seguridad ciudadana, sino que son comisionados a protección ambiental.

