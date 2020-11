PIDEN MANTENER GN EN CASETAS

Los diputados de Morena señalan que la toma de casetas no pueden permitirse en un estado de derecho

CIUDAD DE MÉXICO.-

Los senadores morenistas Higinio Martínez y Cruz Pérez Cuéllar apremiaron al Gobierno a mantener los operativos de la Guardia Nacional para evitar las tomas de las casetas carreteras y prevalezca la anarquía.

“Más vale tarde que nunca”, dijo Higinio Martínez, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

“La verdad no sólo era solicitada, sino que era necesaria la intervención de la Guardia en ese asunto. Qué bueno, pero que se mantengan a lo largo y ancho del País, evitando la toma de casetas por esa gente”.

El morenista señaló que la toma de casetas no puede permitirse en un Estado de Derecho.

Emilio Álvarez Icaza señaló que se había preguntado por qué el Gobierno no había tenido una “respuesta política” para resolver las tomas de las casetas.

“Y la respuesta es que tardó en llegar. Y llega por la vía de la fuerza. Y si los problemas de origen que llevaron a esa toma de casetas no se han resuelto, se van a volver a bloquear”.

La toma de casetas, dijo, es un mecanismo que organizaciones sociales realizan con dos fines:

o para que sus demandas sean atendidas, o para atraer a la autoridad para resolver un problema de carencia de algo.

“Y si esos problemas no se han resuelto, si no se está dando una operación política, me parece que el problema se va a repetir”, advirtió.

