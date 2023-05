Precios de garantía deben establecerse a tiempo

En calidad de Presidente del Consejo Municipal de Productores de Sorgo, manifestó que la imposición del precio de garantía a principio del ciclo, es una demanda añeja de los campesinos que no ha sido escuchada por el Gobierno.

Si esa petición se llevara a la realidad, el campesino desde el inicio del ciclo iba a saber si le convenía o no sembrar un determinado producto, y al mismo tiempo conocería la utilidad que le quedaría si todo fue bien durante el desarrollo de la planta, aseguro el agricultor del grano rojo.

El problema no es propio de los trigueros, los sorgueros también lo vivimos, pero como es de superficie mínima el cultivo, se nota menos, sostuvo el líder de los que siembran este grano para forraje.

Ante la situación difícil en la que están los trigueros porque el Gobierno Federal no quiere asumir la responsabilidad que le otorga el artículo 137 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable –LDRS-, el sorguero dijo que la única solución para que esto no se repita, es retomar la lucha porque se impongan los precios de garantía en todos los granos.

