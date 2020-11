PRETENDE ‘EL BORREGO’ LIDERAR FRENTE CIUDADANO

Con la intención de estar el frente de una coalición electoral que conformarán el PRI, el PAN y el PRD, Ernesto ‘El Borrego’ Gándara Camou renunció a más de 40 años de militancia en el partido tricolor para competir en los comicios de 2021 por el gobierno de Sonora.

Con esta acción se confirma la intención de formar una alianza entre el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano para enfrentar a Alfonso Durazo en la contienda por la gubernatura de Sonora.

El miércoles por la noche, a través de redes sociales, Gándara Camou dio a conocer su posicionamiento y destaca que deja el PRI para encabezar una “gran alianza ciudadana” que enfrente a la coalición que formará Alfonso Durazo Montaño, abanderado por Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México.

Liderazgos del Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática han externado públicamente su voluntad de formar una coalición electoral para enfrentar al abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional, que será Alfonso Durazo Montaño, en los comicios de 2021.

“Lo digo con toda claridad, firmeza y contundencia: mi renuncia no es ruptura, no voy hacia ningún otro partido. Entiendo que un partido político por sí solo no lograría recoger la opinión, el sentir y las expresiones de todas y todos”, agregó Gándara.