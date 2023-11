Las promesas no cumplidas de los políticos, no son quizás mentiras o demagogia, son expresiones de obras prometidas al pueblo en un momento de euforia apasionada que mueve a las personas a creer en algo que después les descepcionará o convertirá en indiferencia ciudadana.

Las promesas no cumplidas de los políticos, no son quizás mentiras o demagogia, son expresiones de obras prometidas al pueblo en un momento de euforia apasionada que mueve a las personas a creer en algo que después les descepcionará o convertirá en indiferencia ciudadana.