PRÓXIMO LUNES REGRESAN MÁS DE 40 MIL ESTUDIANTES REGRESAN A CLASES

Seguirán en línea a causa de la pandemia; padres de familia no están de acuerdo con un posible regreso a clases presenciales. “No es seguro” dicen.

María José Partida. –

A diferencia de San Luis Río Colorado, el condado de Yuma ya regresó a clases a partir del pasado lunes, 5 de abril; los niños de Sonora y todo México siguen sin clases, lo que afecta de manera muy importante el desarrollocognitivo y social de nuestros niños.

El Gobierno del Estado ha señalado que ya tienen listos los protocolos sanitarios para el regreso a clases presenciales. Sinembargo, este aún no se ha dado.

Las madres de familia han estado un año tratando de comparar el desarrollo educativo de sus hijos, pero al parecer no ha sido suficiente, pues las autoridades educativas reconocen un importante rezago.

Chantal, madre de familia, comentó que no esta de acuerdo con un posible regreso a clases. “No estoy de acuerdo, pues aún esto no se detiene, sería de las mamás que preferirían mil veces seguir en casa. Sí, hay momentos en que nos cansamos, como todos, pero la verdad yo lo prefiero mil veces, ya que ahorita es un riesgo mandarlos a la escuela. Me siento más segura teniéndola en casa”.

Muchos padres de familia se encuentran preocupados de lo que un posible regreso a los salones pudiera representar para la salud de sus hijos. Están preocupados sobre la capacidad de las escuelas en manejar los protocolos sanitarios y prefieren seguir con sus hijos en casa hasta que los casos y contagios disminuyan o se detengan.