¿Que es el MejorAsi?

Es un crédito dirigido a personas que dejaron de cotizar al Infonavit, pero que tienen ahorros en su Subcuenta de Vivienda.

Así que, si eres trabajador independiente y quieres darle una “manita de gato” a tu hogar puedes hacerlo con este financiamiento.

El monto de crédito es de: $4,856 pesos hasta $139,109 pesos.

Úsalo en tu vivienda para:

• Mejorar.

• Reparar.

• Remodelar.

Características:

• Podrás solicitar hasta el 90% del ahorro que tienes en tu subcuenta de vivienda con mensualidades sin intereses.

• Plazo: 5 años.

• Edad máxima para contratar: 60 años.

• Seguros: de vida, incapacidad total y permanente.

• El saldo de la Subcuenta de Vivienda se utilizará para liquidar el crédito de forma anticipada, en caso de que se incumpla con el pago de tres mensualidades consecutivas.

Requisitos

¡El cambio que siempre has querido en tu casa, está a tu alcance!

• Tener ahorros en la Subcuenta de Vivienda de al menos $5,400 pesos.

• Estar registrado en una AFORE y autorizar la consulta al Buró de Crédito.

• No estar pensionado.

• Llenar el Cuestionario Socioeconómico.

• La vivienda en la que se harán las reparaciones, ampliaciones o mejoras debe:

1.- Estar habitada por el derechohabiente y registrada a su nombre o bien demostrar su legítima tenencia.

2.- Ser de uso habitacional o mixto que incluya uso habitacional.

3.- Encontrarse en territorio nacional.

4.- No requerir reformas estructurales (cimientos, columnas, entre otros).

Pasos a seguir, Tramita así

1. Ingresa a Mi Cuenta Infonavit a la sección “Tramitar mi crédito” y selecciona “mejOraSí”.

2. Autoriza la consulta del Buró de Crédito y llena el cuestionario de estudio socioeconómico.

3. Elige la opción de crédito de acuerdo a las necesidades.

4. Descarga la constancia de elegibilidad.

5. Integra el expediente con los documentos requeridos.

6. Asiste al Centro de Servicio Infonavit (Cesi) más cercano para inscribir el crédito.

7. Firma el contrato y recibe la tarjeta.

8. Activa la tarjeta.

9. Utiliza la tarjeta en los comercios autorizados.

NO TE DEJES ENGAÑAR

Es una sección donde encontrarás recomendaciones para prevenir fraudes e información sobre los riesgos y consecuencias de trabajar con un falso gestor o coyote.

¡QUE NO TE ENGAÑEN! ACCEDER A LAS SOLUCIONES DE PAGO DE INFONAVIT ES GRATIS

Si te quedaste sin empleo o presentas alguna dificultad económica que impide que cumplas en tiempo y forma con el pago de tu Crédito Infonavit, acude a tu Centro de Servicio Infonavit (Cesi) más cercano, llama a Infonatel (800 008 3900) o ingresa a Mi Cuenta Infonavit para solicitar una solución de pago.

Acceder a uno de estos apoyos es totalmente gratis, así que tú, al igual que Talía, no te dejes engañar por ningún Coyotauro que se haga pasar por agente de cobranza del Infonavit y te cobre por “ayudarte”.

Lee el cómic y diviértete mientras conoces un poco más sobre las soluciones de pago del Infonavit.