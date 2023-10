QUE VUELVA LA AXC

A casi cuatro meses de concluir la cosecha de trigo y de que se les hizo la liquidación correspondiente por las Empresas Compradoras o Habilitadoras, los productores no han podido cobrar los apoyos por lo burocratizado del esquema y los requisitos exigidos.

El nuevo ciclo ya esta encaminado y los campesinos que miran los apoyos como la utilidad del cultivo, lamentan la desaparición de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria –ASERCA-, porque el órgano que ahora opera en su lugar Seguridad Agroalimentaria Mexicana –SEGALMEX, no ha dado resultados.

Con un precio de garantía en el grupo cinco como esta en el Uno, el Gobierno no pone mucho dinero, porque si la venta es cerrada en el momento justo cuando el costo de la tonelada esta en lo más alto, pondría solo la diferencia entre el valor del trigo y el precio de garantía.

