Reforma electoral de AMLO es regresiva: Coparmex

*La organización empresarial considera que la iniciativa del presidente López Obrador pretende debilitar el árbitro electoral y su independencia.

Gerardo Ibarra

Noticias Sonora-Arizona

“Primero porque funciona bien, o no debe cambiarse, el INE (Instituto Nacional Electoral) ha demostrado que cumple con su papel de árbitro imparcial en la contienda electoral, y aún más si hay alguna queja en sus decisiones, para eso está el Tribunal Electoral.

Segundo, porque una reforma electoral, por su complejidad, debe de hacerse en un consenso entre ciudadanos y las diferentes fuerzas políticas, no de una sola.

Tercero, porque una reforma electoral normalmente es promovida por los ciudadanos y/o por la oposición, no por el partido gobernante, así ha sido en la historia, porque es lo más sano, es lo más congruente que puede haber y de beneficio para toda la ciudadanía.

Y cuarto, porque esa reforma se hace siempre a principios de un sexenio, y se ponen a prueba en una elección intermedia.”

Son algunas de las razones que el presidente de Coparmex, Centro empresarial San Luis Rio Colorado, enumeró en relación al posicionamiento de la organización empresarial en la llamada “estrategia nacional en defensa de nuestra democracia y del INE ciudadano”.

Erick Merino Payán dijo que es inaceptable se pretenda debilitar al árbitro electoral y su independencia, consideró que es necesario un verdadero en todos los sectores del país, para una reforma tan trascedente.

“No es momento de una reforma electoral y pedimos que no se afecte al árbitro electoral, está fuera de lugar y hacemos un llamado a todos los legisladores de todos los partidos políticos que garanticen la neutralidad del INE”, señaló el líder empresarial, en un posicionamiento que este día está emitiendo la Coparmex a nivel nacional.

Recalcó que la postura es en contra de una reforma electoral regresiva, que no fue consensuada con la sociedad y no representa el interés superior de México.

Señaló que lo más probable es que la reforma electoral no pasará, pero se intentará desde el poder legislativo, y a iniciativa de López Obrador, hacer reformas a leyes secundarias para lograr sus objetivos de tratar de acotar y controlar al INE y al Tribunal electoral, asfixiarlo presupuestalmente y reducir su estructura.

HAY MANIFESTACIONES A FAVOR

En lo que se refiere a la aprobación de la gente consultada en el tema de la reforma electoral, Merino Payán dijo que la gente es libre de hacerlo, es un derecho que tenemos de estar o no de acuerdo.

Añadió que dichos argumentos pudieran ser que el INE es caro, pero es más caro no tener democracia, es más caro no tener una credencial que nos avale, es más caro no tener elecciones bien organizadas.

Tener un árbitro electoral confiable, y que gane el candidato que deba de ganar de acuerdo al voto popular.

Recordó que el 56% del presupuesto del INE se distribuyó en el financiamiento a los partidos y al proceso electoral, el 44% fue para actividades de fiscalización, expedición de credenciales de elector, actualización del padrón electoral y para la operación de 32 juntas locales y 300 juntas distritales.

“Claro que debemos aspirar a tener elecciones a menor costo, sin embargo, que no dañen la calidad y la confiablidad y la democracia”, subrayó.