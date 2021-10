REGULARIZACIÓN DE AUTOS ‘CHOCOLATE’ AYUDARÁ A SEGURIDAD: CANACO

Leonardo Limón, presidente de esa agrupación, consideró que el asunto de los carros “chocolates” ya era un descontrol total

Eloy Herrera. –

En un importante apoyo a la seguridad pública de nuestra región y el país se convertirá la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de emitir un decreto para la regularización de los carros ilegales que han sido internados a nuestro país.

Así lo consideró Leonardo Limón Ceja, presidente de la Canaco en San Luis Río Colorado, quien agregó que, además del beneficio a las familias propietarias de muchas de estas unidades se mejorará también la seguridad pública, al tener un registro oficial de estos autos.

“Es una realidad que hay un mundo de carros “chocolate”, que sí es un riesgo para la sociedad cómo estaban circulando, sin un registro, sin siquiera una identificación, sin saber a quién pertenecen”, expresó el dirigente empresarial.

“Sabíamos que se estaban cometiendo muchos delitos en estos carros, por no portar identificación y, mucho menos, sin saber a quién pertenecen”

“Es una realidad que está inundada la frontera, no solamente San Luis Río Colorado, Mexicali, Tijuana, en San Luis estamos llenos de este tipo de vehículos. Ya era un descontrol total”, insistió.

Consideró que los miles de propietarios de autos que cumplen con todos los registros de la ley corrían un grave riesgo de que un auto “chocolate” los chocara, pues no había forma de identificar al responsable.

“Era más fácil dejar el vehículo tirado a media calle que hacerse responsable de un choque. Si traías un vehículo de 300, 400, ó 500 dólares y chocabas, mejor lo dejabas, sabías que te iba a salir mucho más caro”, expresó.

Durante los pasados años surgieron en la entidad varias agrupaciones que aseguraban proteger al vehículo para circular sin ser detenido por la autoridad. Para eso les entregaban, a cambio de una cuota, las placas “Pafas”. El presidente de la Canaco considera que, con el paso del tiempo, se torció el sentido de estos cartones.

“Se perdió el espíritu para lo que se habían hecho estas organizaciones. Era para ayudar a las familias de escasos recursos. De pronto ves vehículos de lujo de manera irregular, bajo un engomado de agrupación”, agregó.

“Sí, apoyamos la decisión del presidente. Es una buena medida, por la seguridad de todos”, dijo por último el dirigente de la Canaco de esta ciudad.

HOY DEFINEN EL PROCESO

El gobierno mexicano dará a conocer hoy el mecanismo para regularizar los autos ilegales en nuestro país. El presidente ha adelantado que será un procedimiento corto y económico, que costará alrededor de 2 mil 500 pesos, lo que generará millones de pesos en ingresos para los municipios de las entidades de la frontera norte del país, que servirá, según dijo el presidente, para tapar los baches.

“Obviamente no va a ser el mismo costo que si lo hubieran hecho de una manera regular, a través de una importación, de una agencia aduanal, como es el trámite debido. Ahorita, regularizarlo va a ser un cobro moderado

“Realmente, creo que es una medida buena, porque todos los municipios de frontera tenemos la misma realidad. Eso nos habla que no va a ser una medida recaudatoria de manera exagerada para regularizar los vehículos. El presidente no está hablando que el recurso de la regularización se utilizará para grandes obras. Va a ser para el bacheo, eso nos habla de que no va a ser tan cara la regularización”, dijo por último el presidente de la Canaco en San Luis Río Colorado.