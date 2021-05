RETIRA LA CTM APOYÓ A CANDIDATOS DEL PRI

Sindicatos de la CTM se fracturan del partido tricolor y manifiestan su apoyo a los candidatos de Movimiento Ciudadano.

Eloy Herrera



El apoyo que la CTM de San Luis Río Colorado le está dando a la candidatura de Jesús Alonso Montes Piña, por el Partido Movimiento Ciudadano, podría poner en serio peligro las aspiraciones de Paco Ochoa, candidato de la alianza PRI- PAN-PRD, en la jornada electoral del domingo 6 de junio.



Marcelo Márquez, líder de la CTM y secretario general del Sindicato de Embotelladores de la República Mexicana, tercer sustituto a nivel nacional, expresó que el apoyo que están dando a Montes Piña es consecuencia de que el PRI no los tomó en cuenta para definir las candidaturas.



“Nuestro partido nunca nos tomó en cuenta; hicieron sus movimientos, pusieron gente para las candidaturas y a nosotros ni siquiera nos hablaron”, expresó.



La fractura interna del Revolucionario Institucional le podría costar una buena cantidad de votos a Paco Ochoa. “A la CTM no la tomaron en cuenta, porque dicen que no marca, que no tiene nada, pues vamos a ver, a ver si es cierto”, dijo el secretario general del Sindicato de Embotelladores.



Márquez Pérez aseguró que la CTM ha recibido a Paco Ochoa y le han dado la atención que merecen. “Llegan ellos, con toda la razón, en el sentido del apoyo, pero ellos no saben qué es lo que ha sucedido al interior del partido, con nosotros”, manifestó.



El dirigente sindical manifestó que el acercamiento con Alonso Montes Piña se dio porque ya se conocían desde años atrás. “Montes Piña, sin decirle nada, él nos dijo, ‘si me apoyan, va a haber esto, y vamos a transformar esto, y quiero gente que me ayude, que trabaje y que dejemos huella’ los planteamientos que nos presentó, pues, nos gustaron”, confió. A la reunión de trabajo sostenida con Montes Piña, acudieron los líderes de diversos sindicatos de los 22 afiliados a la CTM. Las agrupaciones de Jumex, Baja Gas, Corona, Pepsi, trabajadores del campo.



Montes Piña se presentará, en los siguientes días, ante las agrupaciones de trabajadores afiliadas a la CTM. “Viene el debate. Él nos iba a visitar este miércoles, nomás que no hubo manera”, dijo.



Marcelo Márquez manifestó su deseo de que la dirigencia del PRI fuera más incluyente con sus agrupaciones, que los tomara más en cuenta, eso, dijo, ayudaría a evitar las fracturas que le pueden costar muchos votos a los aspirantes apoyados por ese partido. “Yo soy priista y me molesta este tipo de situaciones que están sucediendo. No nomás somos nosotros, hay muchos que están sentidos, están dolidos por lo que les hicieron. No puede ser posible que sean los mismos de siempre. Hay mucha gente preparada para ocupar los puestos”, dijo por último el dirigente de la CTM, que ha manifestado su apoyo al candidato de Movimiento Ciudadano.