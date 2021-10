SLRC CERCA DE LA “CUARTA OLA” DE COVID

Hasta 37 contagios en solo 24 horas ha reportado San Luis en los pasados días.

Eloy Herrera



Cuando faltan diez días para la reapertura de la frontera con Estados Unidos, un importante aumento de casos COVID-19 se ha registrado en San Luis Río Colorado. Esto lo ubica en el color Amarillo del semáforo sanitario del programa Sonora Anticipa, mientras que casi el resto de la entidad se mantiene en el color Verde.

La aguja indicadora del “covidómetro”, utilizado por el gobierno de Alfonso Durazo, se acerca de manera peligrosa al color Naranja en la actual semana.



De acuerdo con la información oficial de la Secretaría de Salud, San Luis Rio Colorado registra un repunte importante de contagios, con 320 durante el mes de octubre y un aumento de nuevos casos en los pasados días, con hasta 37 nuevos contagios, reportados el miércoles, 27 de octubre.



SEGUIMOS EN LA TERCERA



Roberto de Haro, reconocido médico de esta ciudad, manifestó que no hay una cuarta ola.

Asegura que seguimos en la tercera, solo que esta tardará más que las anteriores. “La tercera ola es de menos volumen y de mayor tiempo porque la velocidad de transmisión se acorta y se alenta por la cantidad de personas que ya se enfermó”, expresó.



Como ya existe una gran cantidad de personas que se contagiaron con anterioridad, además de las vacunadas, el virus no encuentra tan rápido el camino para enfermar a la siguiente persona.

CERCANO A MEXICALI



El alto número de casos que registra San Luis podría tener relación con su cercanía a Mexicali, que fue señalada este miércoles, como la ciudad con más casos activos de COVID-19 en todo México.



Mexicali registró mil 153 casos activos; Tijuana contabilizó mil 027 contagiados y Ensenada 611 positivos. Las tres alcaldías están en el primero, tercero y quinto lugar con más infectados del país.



La autoridad de Salud ha señalado que Mexicali pasará al color Rojo a partir del lunes, 1 de noviembre. La integración que San Luis tiene con Mexicali podría causar que esta ciudad se ubique durante la siguiente semana en el color Naranja.



RIESGO POR CRUCES



El alto número de contagios que está presente en San Luis podría representar un riesgo de salud para el vecino condado de Yuma a partir de la reapertura del puerto fronterizo a los cruces no esenciales.



Tony Reyes, presidente de la Mesa de Supervisores en el condado de Yuma, manifestó que están muy al pendiente de la evolución de la enfermedad en nuestra región.

“Creo que no debemos tener la idea errónea de que ya salimos de la pandemia, ya que esto ocasiona que la gente relaje los esfuerzos de prevención causando este tipo de situaciones de aumento en los casos, que no ayuda a las decisiones tomadas recientemente de apertura de la frontera a cruces no esenciales”, dijo.



Indicó que no hay nada oficial en este momento sobre un cambio en la fecha del 8 de noviembre para el levantamiento de las restricciones a los extranjeros vacunados.