SUCESIÓN PRESIDENCIAL ADELANTADA; ÁNGEL RUIZ

Considera que la falta de resultados en el gobierno mexicano le ha obligado a mover el reloj político

Eloy Herrera

La falta de resultados conseguidos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dado como resultado que el actual gobierno decida adelantar el proceso de sucesión presidencia cuando todavía no cumple ni siquiera su tercer año.



Así lo consideró el reconocido panista, Ángel Ruiz García, licenciado en administración pública y ciencias políticas, quien destacó que el presidente de México se ve en la necesidad de lanzar comentarios para generar cortinas de humo y desviar la atención de los temas importantes.



“Muchos lo catalogan de una persona que no está cuerda, que no está apta, pero es especialista para desviar la atención en muchos puntos de vista“, expresó Ruiz García.



Agregó que López Obrador lanza el gancho y la oposición se engancha en ella, y empiezan a comentar sobre quién lo va a suceder en la presidencia. “Y los temas relevantes y de importancia se quedan en el tintero“, consideró.



Ángel Ruiz señaló que, para no hablar de la falta de resultados en el crecimiento de la economía en el país, manejo de la pandemia, falta de medicamentos y muchos temas más, López Obrador busca imponer la agenda con temas como la adelantada sucesión presidencial.



“Para muchos ha sido decepcionante el papel que él ha desempeñado. Lo hemos visto mañanera tras mañanera en que lo que presume de logro son las remesas que mandan nuestros paisanos de Estados Unidos a México, cuando eso debería de estar contemplado al final de los resultados prioritarios. Es preocupante ver cómo, día tras día, menciona mentira tras mentira“, expresó.



Consideró por último que el haber soltado los nombres de aspirantes cuando el gobierno no llega todavía ni a su tercer año provocará que ese partido llegue muy desgastado a la jornada del 2024. “El peor enemigo no es el PAN, no es el PRI, son ellos mismos. Ahorita, entre ellos mismos se andan haciendo pedazos“, dijo por último el reconocido panista, licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas.