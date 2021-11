UN PARTIDO SECUESTRADO

Eloy Herrera



El Partido Acción Nacional ha sido señalado de haber sido secuestrado por reconocidas familias de Hermosillo, Cajeme, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado. Todo parece indicar que hay intenciones bien definidas de mantener al partido bajo el control de algunos pocos.



La misma dirigencia del panismo sonorense y algunos de los aspirantes a estar al frente del siguiente periodo, dan señales que pronostican el regreso del exgobernador Guillermo Padrés Elías a las filas blanquiazules.



EL ALFIL DE PADRÉS



Gildardo Real, uno de los candidatos a dirigir el partido en Sonora, señalado como uno de los alfiles de Padrés Elías, estuvo en San Luis para tratar de convencer a los panistas sanluisinos de que es la mejor opción para dirigir los destinos.



A pesar de que Real Ramírez fue uno de los activos promotores de la alianza PRI, PAN, PRD, ahora señala que haría todo lo necesario para que el PAN vaya solo, con sus propios candidatos al proceso electoral del 2024.



“Vamos a construir el PAN del futuro, el PAN que sea una opción de la gente, pero con las formas del PAN bonito, del PAN este, que estrañamos”, expresó Gildardo Real en el aspecto de darle forma a un partido que depierte el interés de militantes y simpatizantes. Luego señaló su compromiso de regresar a las elecciones internas.



Cuando se le señaló que Ernesto Munro había hecho el mismo ofrecimiento que no cumplió, aseguró que él sí lo hará.



“A partir de entrando nosotros, que tomemos posesión el 15 de diciembre, venir a construir las bases, la ruta de San Luis Río Colorado con los sanluisinos, y tener una reunión aquí para ver cómo vamos a ganar la presidencia municipal el año 2024”, destacó.



A pesar de haber sido uno de los promotores de la alianza PAN, PRI, PRD, Gildardo Real se muestra como el favorito en la contienda, que tendrá su jornada electoral en domingo 5 del próximo mes de diciembre.



INCLUIR A TODOS



El panista, Humberto Souza, es otro de los candidatos a la dirigencia del PAN Sonora, con un eslogan que señala #UnPANQueIncluyaATodos.



Así lo señaló en rueda de prensa, celebrada durante la mañana del jueves, en las instalaciones de la Jalisco y calle 17.

“Humberto Souza no es el candidato de Padrés, no es el candidato de los Munro, no es el candidato de los Gándara, no es el candidato de los Serrato; es el candidato de las y los panistas de a pie”, expresó el aspirante, para luego asegurar que, en los últimos años, el Partido Acción Nacional se reparte en cuotas.



“Yo creo que el panista ya está cansado de esta situación. El PAN quiere volver al PAN de antes, al que nos enamoró”, sentenció.



Aseguró que la situación actual del partido está muy distante a la que existía cuando el partido tenía una vida democrática muy rica. “¿Y por qué?, porque empezamos a ganar gobierno, porque teníamos grandes liderazgos, y se nos hizo fácil subordinar nuestra voz, nuestro poder de decisión a la confianza de esos liderazgos, que sí llevaron a bien a cuestas nuestro partido, pero dejamos de ser gobierno y carecemos de liderazgos”, expresó.



Los panistas sanluisinos, y de todo Sonora, participarán en la jornada electoral, programada para el domingo, 5 de diciembre, para elegir a la que será su próxima dirigencia.