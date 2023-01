Un Periodista cuestiona a Benedicto XVI

“Yo había estado totalmente seguro de que ese ministerio no era mi destino, sino que entonces, después de años de gran esfuerzo, Dios me iba a conceder algo de paz y tranquilidad. Ya en el momento en que fui elegido había podido decirle al Señor con sencillez: ¿Qué estás haciendo conmigo?, ahora, la responsabilidad la tienes Tú. ¡Tú tienes que conducirme! Yo no puedo. Si Tú me has querido a mí, entonces también tienes que ayudarme”.