URGEN INSTITUCIONES DE CRÉDITO AL CAMPO

Los Centros de Acopio son usureros y la Financiera no cumple

Pedro Márquez.-

“Mientras que las instituciones crediticias no sean accesibles para el sector primario, y los Centros de Acopio no cambien su actitud usurera, el campesinado seguirá sumergido en la mediocridad porque no tendrá las herramientas para producir”, declaró José Antonio Zavala Guerrero.

Aseguró el productor preferentemente de alfalfa, pero que también siembra trigo, que la banca privada nunca ha pretendido apoyar el campo, y que la Financiera Rural ha desvirtuado su dirección para ser selectivo en los créditos.

Esta actitud de la Financiera, que es la Institución que supuestamente esta para apoyar la Agricultura, es lo que tradicionalmente ha hecho que los campesinos, y preferentemente los trigueros, busquen el avío en los Centros de Acopio, dedujo el campesino.

Esto no es bueno, y detalló que no puede ser saludable que la figura que presta el dinero al agricultor, sea el mismo que le compra la cosecha.

Si ve el empresario comprador que el dinero que prestó esta riesgo por circunstancias de mercado internacional, lo más lógico es que buscara la forma de proteger o recuperar su dinero con la utilidad debida, sin tomar en cuenta el daño que pueda recibir el productor, detalla el campesino de origen Colonia.

Si hubiera diversificación de fuentes crediticias, y los Centros de Recepción fueran solo una opción, las cosas serían distintas porque los campesinos se habilitarían con empresas no compradoras de sus cosechas, esclareció el alfalfero.

Hizo votos porque la Financiera Rural adopte con seriedad su responsabilidad de prestar avíos, para que los agricultores no acudan en masa a los Centros de acopio como está sucediendo actualmente.