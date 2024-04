¿Usted Votará?

Desconozco si alguien prefirió un domingo electoral ir de compras al otro lado o a casa y no elegir sus gobernantes. Y lamentó no votar.

Un voto, nuestro voto, aparentemente no significa más que un voto. Pero muchos votos se hacen de voto en voto. Si al igual que usted, una persona no vota, se irán acumulando abstenciones de votos. Y de uno se pasa a cifras alarmantes de indiferencia ciudadana. En B.C., de más de un millón de electores posibles, solo un 30% se anima a participar.

Hoy, en la Cámara de Diputados puede participar desde un caballero de la política hasta un pelafustán con traje. En la FE se habla de una escatología, es decir del Reino de Dios que ya está entre la humanidad, pero todavía no está del todo. Ya, pero todavía no. Algo similar sucede en la democracia en el mundo no sólo en México. Ya vivimos en la democracia pero todavía no en plenitud.

En México la política se ha vivido como una Revolución, un cambio repentino. Pero también evolutivo, lentamente pero con pasos firmes. El INE no se toca, la Corte no se toca.

