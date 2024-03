Vencer la tristeza

Algo que sorprendió en la entrevista es que Purdy dijo que no reza para ganar, o tener grandes jugadas, sino para no perder la paz y tener firmeza: “Para que el Espíritu Santo me acompañe y me guíe, que me permita pensar claramente”. Purdy se describe como un seguidor de Jesús: “Creo que Jesucristo descendió, murió por mis pecados y resucitó(…) Creo eso. No es sólo una historia de cuento de hadas. Es real. Y me permite mantenerme sensato y real con la vida”.