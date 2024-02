Virtudes y vicios (5) ¿Poseo o soy poseído?

En su reciente reflexión sobre los vicios, el Papa Francisco se detuvo en la avaricia, como un apego desordenado a los bienes, especialmente al dinero. El avaro no es generoso. Y no se trata de cuánto dinero se tenga, pues es una enfermedad del corazón, no de la cartera, dice el Papa.

