Virtudes y vicios (8) Apuntar alto

Parece evidente que al disparar un cañón, no se debe apuntar al blanco, porque la fuerza de gravedad hace que la bala pegue más abajo. Se calcula para saber cuánto más arriba se ha de enfocar la puntería. Así sucede en nuestra vida: si nuestras aspiraciones o ideales no son bastantes elevados, debido a la “fuerza de la gravedad” de nuestras miserias, hará que ni siquiera alcancemos esa pequeña altura y se quede en una triste mediocridad. En cambio, tener ideales altos nos lleva a dar lo mejor de uno mismo para alcanzarlos y aunque no se logren se llega a una altura razonable.