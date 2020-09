VOY POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SLRC; MONTES PIÑA

Gerardo Ibarra/Eloy Herra

SAN LUIS RÍO COLORADO.-

El diputado Jesús Alonso Montes Piña se manifestó en contra de la reelección de cualquier puesto de elección popular, sostiene que contenderá en 2021 por la presidencia de San Luis Rio Colorado y que tiene el suficiente capital político y social para ganarle a Santos González Yescas, quien busca la reelección, tal y como lo declaró públicamente.

“…soy historiador, soy maestro, y pisotear la Revolución (mexicana) no es mi principio, al contrario, fue lo que más enarbolé como maestro de historia, los principios de la Revolución, la No Reelecciónes mi bandera, no le apuesto a la reelección, le apuesto al respeto a la Revolución, y tenemos que ser respetuosos…”, señaló el diputado local del Partido Encuentro Social (PES).

Montes Piña confirmó sus aspiraciones a la presidencia municipal de esta ciudad, sostuvo que lo único que lo mueve es servirle a la gente.

“…lo máscómodo para mísería volver a ser diputado, sería un error, porque al final creo que no debería existir la reelección”,refirió.

¿ESTAS CONVENCIDO DE IR POR LA PRESIDENCIA?

Claro que sí, ya lo dije por primera vez en una entrevista estatal, ahora te lo digo a ti, estamos evaluando seriamente, con mucho realismo por supuesto, no es ir solo por el capricho de hacerlo, tomaremos muy en cuenta en qué lugar estamos, con la aprobación que nos pueda dar la gente, con el trabajo que hemos realizado, sin ambiciones, pero sí, con el afán de poder seguir sirviendo a la gente.

¿TE DAN LOS NUMEROS?

Yo creo que si estamos competitivos; yo nunca voy a una contienda derrotado, al contrario, voy seguro de que puedo ganarlo, sin sueños guajiros, seguro de que así es lo que reflejan nuestros análisis y la encuestas que se han hecho, creo que sí estamos para dar pelea y llegar a la victoria.

El 2018 fue (la victoria) un arrastre de AMLO, los votos yo obtuve para ganar fueron arribita de los 17 mil, pero no puedo basarme en ese dato,-por el efecto Andrés Manuel-, y ahora que vamos solos los candidatos de la coalición, ahí las marcas serían bajo nuestra propia cosecha. No podemos echar las campanas al vuelo, soy realista, creemos que nos dan (los números).

¿Y LOS NÚMEROS CONTRA SANTOS?

Si partimos de ahí, y hacemos un recuento de los votos que ha obtenido Santos (González), en sus participaciones anteriores, pues vemos que nunca había subido de 5 mil votos, que es la base que yo tendría que vencer. Por un lado eso.

Por otro lado, Santos tiene que entender…perdón corrijo, yo tengo que entender y lo entiendo muy bien, que ya no tengo Andrés Manuel a mi lado para ganar votos, ya es mi condición política la que me va respaldar.

¿POR QUÉ TANTO PLEITO CON EL ALCALDE?

Son solo diferencias, porque tú sabes que nunca nos agarramos a una confrontación, no hubo tal, hubo falta de comunicación,falta de disponibilidad para el entendimiento, no pudimos trabajar en equipo, a ese nivel podemos calificar nuestra relación. Ni habilidad ni voluntad para hace equipo.

Sin embargo, entendiendo el verdadero compromiso que tengo con los sanluisinos, en mi función como legislador yo hice mi parte desde el congreso, siempre impulsé los temas de San Luis, sin necesidad de que él (Santos) me lo pidiera, aunque sí lo hizo de manera somera en alguna ocasión, yo no lo ocupaba, yo sabíacuál era mi compromiso con los sanlusinos, yo necesitaba que a nuestro alcalde le fuera bien, hice lo que pude y me correspondiera en el congreso.A los sanluisinos, les he cumplido, y estoy haciendo mi mejor esfuerzo por seguir cumpliéndoles.

¿CÓMO TE AYUDA, O PERJUDICA EL APADRINAZGO DEL BALDE?

Estoy seguro que me ayuda, obviamente el círculo rojo de la política lo considera (a Manuel Baldenebro) un enemigo, toda vez que es un individuo que sabe conseguir votos, la población sigue preguntando por él, te lo digo porque en estos dos años no he dejado de caminar y recorrer las comunidades…a la fecha la gente no lo olvida, sobre todo sus contrincante políticos no lo olvidan.

Le abona al proyecto, además que es el líder del partido (PES), y estoy convencidísimo de la autenticidad para ayudar.Es incluso ejemplo a seguir.

¿ES SANTOS EL CANDIDATO A VENCER?

Sí es el candidato a vencer, tiene la fuerza que le da estar activo como alcalde, nuestra mayor fortaleza es haber hecho un trabajo cercano con la gente y estar de su lado y en las puertas de sus casas y en los momentos más difíciles, el Covid me echó a las calles a compartir con la gente nuestras gestiones.

Jesús Alonso Montes Piña, consideró sus aspiraciones motivadas en la realidad, sin perder el piso, seguro de poder ganarle a quien sea. Confiesa que no será fácil la contienda.

“Yo estoy listo y la mejor carta es lo que hemos hecho en nuestra trayectoria”, finalizó.