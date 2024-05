Xochitl 39.8% Claudia 39.1%

Todo asunto requiere su punto.- Más Spots no significan votos. Eso publicaba en Etcetera me parece que Javier Steinnau Madrid doctorado en comunicación. El señor obispo Ramón Castro Castro, Cuernavaca, Morelos y originario de la Arquidiócesis de Tijuana, considera que en el tema del maltratado obispo emérito Salvador Rangel, hayun ataque masivo de bots coordinados por ya saben quién. Mientras que socarronamente Bernardo Barranco del programa oficialista del IPN Sacro y Profano, denomina al Secretario del Episcopado Mexicano (CEM): Monseñor Latinus.

Todo asunto requiere su punto.- Más Spots no significan votos. Eso publicaba en Etcetera me parece que Javier Steinnau Madrid doctorado en comunicación. El señor obispo Ramón Castro Castro, Cuernavaca, Morelos y originario de la Arquidiócesis de Tijuana, considera que en el tema del maltratado obispo emérito Salvador Rangel, hayun ataque masivo de bots coordinados por ya saben quién. Mientras que socarronamente Bernardo Barranco del programa oficialista del IPN Sacro y Profano, denomina al Secretario del Episcopado Mexicano (CEM): Monseñor Latinus.

Si buena me la dices, buena te la turno.- Don Manuel Pérez Gil González, primer obispo de Mexicali (1966-84), siendo Secretario de la CEM, en la toma de posesión 1988 del presidente Carlos Salinas, invitados, expresó a los comunicadores que Los obispos no venimos a legitimar ningún gobierno, un gobierno se legitima por su obras.

