Alisten motores

Por /Calafias San Luis Rio Colorado

SLRC.- Se les hace la cordial invitación este Viernes 9 de Diciembre a tod@s los motociclistas para participar en el Desfile de Luces en SLRC.

Los reglamentos son los básicos:

– No patinar

– No willies

– No bebidas alcohólicas

– No tirar dulces por seguridad de los niños

Sabemos que muchas motos se calientan así que dejar espacio enfrente, atrás y en los lados como lo han hecho por varios años para que puedan recorrer y enfriarse un ratito.

La reunión es estar a las 5pm en el lado oeste/este de la calle 7 del Cjn puebla al Cjn Mexico.

Recorrido comenzara por la Quintana Roo y 7 al terminar en el parque Benito Juárez.

El chiste es de divertirse y poner sonrisas y no se les olvide sus luces.