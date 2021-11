SONORA CONTARÁ CON EL PRESUPUESTO SOCIAL MÁS GRANDE DE LA HISTORIA: GOBERNADOR ALFONSO DURAZO

Sin contratación de deuda, sin incremento a impuestos y cero creación de gravámenes

Hermosillo, Sonora; 16 de noviembre de 2021.- Sonora contará con el presupuesto social más grande de la historia al destinarse el 63.5 por ciento al gasto social, además no se contratará deuda, no habrá aumento de impuestos ya existentes y tampoco se crearán nuevos, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

“Cero deuda, cero incremento a impuestos existentes y cero creación de nuevos impuestos. El presupuesto, creo que lo fundamental, es el presupuesto social más grande de la historia de la entidad: el 63.5 por ciento de este presupuesto se enmarca en los conceptos definidos como gasto social”, manifestó.

En conferencia de prensa el mandatario estatal, acompañado de los secretarios Álvaro Bracamonte Sierra, de Gobierno; Omar Francisco del Valle Colosio, de Hacienda; y Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, directora general del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), detalló que aunque el presupuesto para 2022 es menor al de este año, es responsable porque logrará más para las y los sonorenses.

“Es un presupuesto austero, no vamos a gastar en lo superfluo, absolutamente en nada, ni un solo quinto; es un presupuesto eficiente, porque vamos a gastar mejor; es un presupuesto responsable, porque no vamos a gastar lo que no tenemos; es un presupuesto estabilizador porque no tiene absolutamente ningún déficit, no hay contratación de deuda, absolutamente nada y esto es lo que hace una diferencia, y muy importante respecto a presupuestos anteriores”, afirmó.

Por otra parte, el gobernador Alfonso Durazo informó que Sonora superó el nivel de empleo permanente previo a la pandemia por Covid-19, pasando de 600 mil 885 empleos permanentes en febrero de 2020 a 613 mil 932 empleos formales a octubre de este año, según las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Así mismo, el mandatario estatal anunció que después de un largo proceso transparente en el que fueron convocadas las mujeres sonorenses para la designación de la coordinación general del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), Mireya Scarone Adarga fue nombrada como titular de la institución.

Otro de los anuncios que realizó el gobernador Durazo, junto a la titular del ISC, es que iniciará la digitalización de 46 libros de la historia de Sonora, con el fin de preservarlos, pero sobre todo para su distribución gratuita a fin de que estén al alcance de las y los sonorenses.

Entre los títulos que formarán parte de este programa de digitalización se encuentran dos libros de Andrés Pérez de Rivas de 1645, “Los Triunfos de Nuestra Santa Fe”, volúmenes I y II.