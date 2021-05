APRUEBAN RECURSOS PARA TAREAS DE GUARDIA NACIONAL

El Consejo de Emergencia del Estado avaló la asignación de casi $ 2.8 millones para la misión fronteriza de la Guardia Nacional

Redacción

Phoenix, Arizona. –

El Consejo de Emergencia del Estado, convocado por el gobernador Doug Ducey, votó para asignar hasta $ 2,536,500 del Fondo de Emergencia del Gobernador para ayudar a financiar la misión fronteriza de la Guardia Nacional de Arizona. El Consejo también aprobó $ 200,000 adicionales para el Fondo de Búsqueda y Rescate para apoyar a los alguaciles del condado.

El financiamiento apoyará el despliegue de la Guardia hasta la aprobación de la asignación legislativa de $ 25 millones para financiar la Declaración de Emergencia del Gobernador.

“Me he reunido con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, líderes locales y ciudadanos de nuestras comunidades fronterizas, y todos me han expresado el mismo mensaje: necesitan apoyo”, dijo el gobernador Ducey. “Es por eso que la semana pasada emití una Declaración de Emergencia en nuestra frontera y activé a la Guardia Nacional de Arizona para ayudar en los esfuerzos policiales. No vamos a esperar a que el gobierno federal actúe, así que agradezco al Consejo de Emergencia del Estado por aprobar los casi $ 2.8 millones para apoyar esta misión hasta que recibamos fondos de la Legislatura de Arizona “.

El 20 de abril, el gobernador Ducey emitió una Declaración de Emergencia y anunció que está desplegando la Guardia Nacional de Arizona en la frontera sur del estado para apoyar los esfuerzos locales de aplicación de la ley a medida que la nación experimenta un rápido aumento en las detenciones y los niños migrantes bajo custodia federal.

La Guardia Nacional de Arizona ayudará con las operaciones médicas en los centros de detención, instalará y mantendrá cámaras fronterizas, monitoreará y recopilará datos de cámaras de seguridad públicas y analizará imágenes satelitales para conocer las tendencias actuales en los corredores de contrabando.

Al día siguiente, el 21 de abril, el gobernador recorrió la frontera de Arizona en Yuma y recibió un informe sobre la escalada de la crisis humanitaria y de seguridad de la Patrulla Fronteriza, las fuerzas del orden locales y los líderes comunitarios.

En marzo, el gobernador viajó a Douglas con el senador de Florida Rick Scott para conocer de primera mano la situación en la frontera, realizar un recorrido aéreo por la frontera, recibir una sesión informativa y realizar una mesa redonda sobre seguridad fronteriza.